2 Giugno, all'Ambasciata d'Italia a San Marino le celebrazioni

Un minuto di silenzio in ricordo del Segretario di Stato Mariella Mularoni, scomparsa pochi giorni fa.

Poi, l'Inno italiano, seguito da quello sammarinese e infine quello europeo.

Un momento solenne, quello delle celebrazioni per la Festa della Repubblica all'Ambasciata d'Italia a San Marino, che unisce la Penisola e il Titano.

Moltissimi i partecipanti: le più alte cariche dei due paesi, ospiti del mondo culturale, civile, religioso ed economico.

Un momento per ricordare i valori fondanti di pace, libertà e indipendenza e condividere ancora una volta quella scelta democratica del 1946, "una scelta giusta", come ha detto dal palco l'Ambasciatore Fabrizio Colaceci.

Un momento che unisce due stati che hanno condiviso secoli di storia, in cui si è gioito insieme e si è sofferto insieme. Il rapporto tra Italia e San Marino è in continua evoluzione: "dobbiamo ridurre a unità le nostre differenze", le parole di Colaceci, soprattutto adesso che il Titano si sta aprendo all'Unione Europea e le prospettive si moltiplicano.

"Con il 2 giugno celebriamo, cari amiche e cari amici, un passaggio nella vita nazionale italiana di cui una volta di più ci piace ripercorrere tutta l'importanza. Al di là dei numeri che consacrarono il definitivo ritorno dell'Italia alla vita partecipativa e democratica, e di quei due milioni di voti che consentirono di far nascere la Repubblica, quel che oggi al volgere di questo ottavo decennio vi è fatto di notare è l'importanza del legame e dell'attaccamento che la nazione italiana ha sviluppato nel corso dei decenni verso la nostra Repubblica", ha affermato l'Ambasciatore Fabrizio Colaceci durante il suo discorso al pubblico.











