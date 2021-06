2 giugno: i 75 anni della Repubblica italiana

Oggi è la Festa della Repubblica italiana. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto a piazza Venezia per le celebrazioni. Con lui anche il premier Mario Draghi, i presidenti di Camera e Senato Fico e Casellati e il ministro della Difesa Guerini. Il Capo dello Stato ha deposto una corona presso l'Altare della Patria, in omaggio al Milite Ignoto. Ha poi passato in rassegna lo schieramento interforze, mentre veniva suonato l'inno nazionale. La breve cerimonia si è conclusa con il passaggio delle Frecce Tricolori. "Un 2 giugno nel segno dell'impegno collettivo per il rilancio e la rinascita del Paese", auspica il capo dello Stato.









Il 2 giungo del 1946, venne “mandata in pensione” la monarchia di Casa Savoia, grazie a un referendum istituzionale, indetto a suffragio universale, che con 12.718.641 voti (contro 10.718.502 e 1.498.136 schede nulle o bianche), sancì la nascita della Repubblica. Il risultato del referendum venne reso pubblico il 18 giugno 1946.

La prima festa della Repubblica non fu celebrata il 2 giugno, ma l’11 giugno 1946, come festa svoltasi spontaneamente all’indomani della proclamazione dei risultati del referendum. Risale all’anno 2000, invece, l’ultimo provvedimento che ha ripristinato la festività per la celebrazione della nascita della Repubblica, voluta dal presidente Carlo Azeglio Ciampi.