20 anni dalla morte di don Giussani, celebrazioni a Rimini

Il 22 febbraio 2005 moriva a Milano il fondatore di Comunione e Liberazione, Monsignor Luigi Giussani. Il suo segno nel mondo, che lo ricorda nel suo impeto nel diffondere il Cristianesimo, generando amicizia in una storia lunga 70 anni. Non solo il ventennale della scomparsa, infatti, nel gesto liturgico, nelle tante celebrazioni c'è infatti anche la memoria per il settantesimo dalla nascita del Movimento e i 43 anni dal riconoscimento pontificio della Fraternità.

A Rimini è piena la Cattedrale. Officia il Vescovo Monsignor Nicolò Anselmi: Accanto alla comunità di CL, tante associazioni cittadine, le autorità militari e civili, in testa, il Sindaco Jamil Sadegholvaad, a testimoniarne la presenza viva e autentica nel tessuto cittadino, anche attraverso le tante opere educative, sociali, culturali. Ricorda Giussani il responsabile diocesano della Fraternità, Fabrizio Pizzagalli, quale “guida per migliaia di persone nel riscoprire il valore di Cristo come fonte di salvezza, speranza e comunione”.