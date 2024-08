2024: 3600 passaggi col rosso a Rimini, quasi 17 al giorno

Sono ancora troppo frequenti i passaggi con il semaforo rosso registrati nei primi 7 mesi del 2024, negli incroci dove sono posizionati gli impianti ‘Vista Red’: sono stati 3.559. Anche se in calo rispetto al 2023. Una brutta abitudine, punita severamente dal Codice della Strada, con 5 punti in meno sulla patente e multa di 167 euro. Sanzioni che aumentano per i recidivi nel periodo di due anni - fino alla sospensione della patente da uno a tre mesi.

Le quasi 3mila 600 sanzioni, quasi 17 al giorno, si sono verificate prevalentemente negli incroci di: via Regina Margherita/via Catania (1.316 sanzioni), viale Principe Amedeo/via Perseo (780), Statale 16/via della Gazzella (735) e via Chiabrera/via Giangi (337). Seguono poi, con numeri inferiori, i restanti incroci di viale Siracusa/via Tommaseo, via Caduti di Marzabotto/via di Mezzo, via Jano Planco/via di Mezzo e via Beltramini/via Sacramora.

Dal 10 luglio è stato attivato un nuovo sistema per il rilevamento delle infrazioni del passaggio con il semaforo rosso, posizionato all’incrocio tra viale Regina Elena, viale Regina Margherita e via Rimembranze. Questo sistema consente l’accertamento delle violazioni commesse dai veicoli provenienti da Marina Centro e diretti a Riccione, nonché quelle commesse dai veicoli circolanti nell’opposta direzione di marcia (da Riccione a Rimini).