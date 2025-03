2024 da record per la società che gestisce le Fiere di Rimini e Vicenza

Si è chiuso con risultati eccellenti ed oltre le aspettative l’esercizio 2024 di IEG – Italian Exhibition Group, la società quotata a Piazza Affari nata dalla fusione tra le fiere di Rimini e Vicenza. I ricavi consolidati hanno raggiunto quota 250 milioni di euro, segnando un incremento del 17,7% rispetto ai 212,4 milioni dell’anno precedente. In forte crescita anche il margine operativo lordo ‘adjusted’, salito a 65,9 milioni, pari a un aumento del 33,1%. Ma il dato più significativo riguarda l’utile netto, che ha toccato i 32,5 milioni di euro, registrando un balzo del 146% rispetto ai 13,2 milioni del 2023.

Alla luce di questi numeri, il consiglio di amministrazione ha deciso di proporre un dividendo pari a 0,20 euro per azione, per un totale di 6,2 milioni di euro, ovvero 2 milioni in più rispetto a quanto previsto dal piano industriale. Soddisfatto l’amministratore delegato Corrado Arturo Peraboni, che sottolinea la solidità del modello di business e la crescita dei principali eventi fieristici come Key, Vicenzaoro, Sigep, RiminiWellness, Ecomondo e TTG. Intanto, prosegue il piano di investimenti sul quartiere fieristico di Vicenza, mentre a Rimini sono già stati completati due padiglioni temporanei, in vista della prossima espansione.