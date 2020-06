206°anniversario: il grazie all'Arma dei Carabinieri

L'Arma dei Carabinieri compie 206 anni, e tante sono le attestazioni e gli auguri, a iniziare dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio parla dell' Arma dei Carabinieri che, in questo periodo particolarmente difficile, "è all'opera, unitamente alle altre amministrazioni pubbliche, per proteggere la salute degli italiani, bene messo a dura prova dalla diffusione di un'epidemia virale sconosciuta. La presenza dei Carabinieri in tutto il territorio e la loro tradizionale vocazione di vicinanza alle necessità della popolazione hanno visto l'Arma impegnata nelle più diverse attività, consegnando generi alimentari alle persone in difficoltà, trasportando medicinali e bombole di ossigeno, rendendosi disponibile in ogni modo per risolvere anche ordinarie necessità quotidiane divenute improvvisamente inaccessibili come l'assistenza agli anziani a domicilio fortemente limitati negli spostamenti". Una dedizione, sostiene il Capo dello Stato, che "ha confermato quel rapporto di naturale relazione e fiducia con la gente, garantendo la prossimità rassicurante dello Stato, solidarietà e concreta assistenza".

"Auguri ai nostri Carabinieri, orgoglio dell’Italia". "In 206 anni la vostra storia è stata la storia del Paese - scrive in un tweet il ministro Lorenzo Guerini - Tra gloriose tradizioni e costante rinnovamento. E innata capacità di essere a fianco dei cittadini, che sanno di trovare in voi una mano sempre tesa nelle difficoltà".