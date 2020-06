206°anniversario: il grazie all'Arma dei Carabinieri

L'Arma dei Carabinieri compie 206 anni, e tante sono le attestazioni e gli auguri, a iniziare dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio parla dell' Arma dei Carabinieri che, in questo periodo particolarmente difficile, "è all'opera, unitamente alle altre amministrazioni pubbliche, per proteggere la salute degli italiani, bene messo a dura prova dalla diffusione di un'epidemia virale sconosciuta. La presenza dei Carabinieri in tutto il territorio e la loro tradizionale vocazione di vicinanza alle necessità della popolazione hanno visto l'Arma impegnata nelle più diverse attività". Fin dall'inizio "l'Arma tutta, dai minori livelli ordinativi in su e ovunque sul territorio nazionale, ha rappresentato la più immediata espressione della prossimità dello Stato ai cittadini, dimostrandosi ancora una volta concreta interprete di quel ruolo di rassicurazione, solidarietà e protezione che è patrimonio unanimemente riconosciuto della Sua storia". E' un passaggio del messaggio rivolto a tutti i carabinieri dal comandante generale, Giovanni Nistri, in occasione del 206/o annuale di fondazione dell'Arma. Un anniversario che quest'anno coincide con il centenario della concessione della prima Medaglia d'Oro al Valor Militare alla Bandiera di Guerra dell'Istituzione, per il valore dimostrato e il sangue versato durante il primo conflitto mondiale. Era il 5 giugno 1920 e da allora in questa data si celebra la Festa dell'Arma, nata come "Corpo dei Carabinieri reali" il 13 luglio del 1814.

"Auguri ai nostri Carabinieri, orgoglio dell’Italia". "In 206 anni la vostra storia è stata la storia del Paese - scrive in un tweet il ministro Lorenzo Guerini - Tra gloriose tradizioni e costante rinnovamento. E innata capacità di essere a fianco dei cittadini, che sanno di trovare in voi una mano sempre tesa nelle difficoltà".







