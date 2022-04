23 enne precipitato: l'autopsia per capire le cause

Sarà l'autopsia a chiarire gli ultimi istanti di vita e fare luce sulla dinamica che ha portato alla morte del giovane precipitato da un palazzo in costruzione a Coriano. Esame resosi necessario per capire le condizioni psicofisiche del 23enne ritrovato lunedì mattina ai piedi dell'edificio di via Cà Ghigi. L'ipotesi della caduta accidentale resta al momento la più accreditata, l'edificio era particolarmente scivoloso, per le piogge di quei giorni, e sul luogo della caduta sono state ritrovate anche diverse bottiglie. Il giovane, residente a Coriano, era figlio dei titolari di uno storico ristorante riminese.

