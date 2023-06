CORREVA L'ANNO 25 anni fa un libro di Camilleri fu la prima vendita su un e-commerce italiano Il titolo del libro: “La concessione del telefono”. Fu acquistato dalla California

Il 3 giugno 1998, a poco più di mezz'ora dalla messa online del sito Ibs.it, un acquirente da Freemont, in California, acquistò con carta di credito una copia de “La concessione del telefono” di Andrea Camilleri, realizzando così, il primo acquisto online con la carta su un e-commerce italiano. All'inizio c'era diffidenza, ma in poco tempo acquistare online è diventata una pratica per molti insostituibile.

