25 aprile, Festa della Liberazione nazifascista.

Uno dei punti più alti della storia post-unitaria italiana. Il 25 aprile 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia proclamò l'insurrezione partigiana in tutti i territori ancora occupati, imponendo la resa a fascisti e tedeschi, prima ancora dell'arrivo da sud delle truppe alleate. Tre giorni dopo Benito Mussolini, in fuga, fu raggiunto e fucilato. La data del 25 aprile rappresenta simbolicamente il culmine della fase militare della Resistenza e l'avvio effettivo di una fase di governo da parte dei suoi rappresentanti che porterà prima al referendum del 2 giugno 1946 per la scelta fra monarchia e repubblica, e poi alla nascita della Repubblica Italiana, fino alla stesura definitiva della Costituzione. La guerra sul territorio italiano finì infatti il 3 maggio. La prima ricorrenza fu festeggiata l'anno successivo su proposta del presidente del Consiglio Alcide De Gasperi e divenne festa nazionale dal 27 maggio 1949.

