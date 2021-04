25 aprile: l'Italia festeggia la Liberazione. A Rimini cerimonia in Piazza tre Martiri

Rimini festeggia il 25 Aprile alle 10,30 in Piazza tre Martiri, dove - in una sobria cerimonia per rispettare le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria - viene deposta la corona ai piedi del Monumento ai Caduti e vengono fatti i saluti istituzionali. Quest’anno a festeggiare il 25 aprile saranno soprattutto gli studenti di quinta classe delle scuole superiori della città, che hanno letto alcune di quelle lettere scritte dai resistenti e dai partigiani prima di essere uccisi, e che costituiscono un patrimonio etico e morale ineguagliabile lasciatoci da quel grande fenomeno che è rappresentato dalla Resistenza Italiana al nazifascismo. Ad accompagnarli nella lettura un testimonial d’eccezione, Marco Missiroli, stimato e affermato scrittore della nostra Città, vincitore del premio Strega Giovani nel 2019 e insignito nello stesso anno del Sigismondo d’Oro, che ha letto le lettere dei Tre Martiri Riminesi. Le letture sono alternate, oltre ai saluti istituzionali, anche da alcune musiche di canti della Resistenza.







Una video testimonianza, realizzata dal Comune di Rimini con l’Istituto Storico della Resistenza e dell'Italia Contemporanea della provincia di Rimini e l’Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (sezione di Rimini).

A Coriano palazzo comunale verrà illuminato con i colori della bandiera italiana. Verranno deposte le corone di alloro presso il monumento ai caduti di Coriano, presso le tombe dei caduti civili e militari di Coriano e Montetauro, presso i cippi di Mulazzano, Cerasolo e Pedrolara, e presso il Coriano Ridge War Cemetery.

Il Sindaco di Misano, Fabrizio Piccioni e il Presidente dell’ANPI misanese, Nicola Semprini, in mattinata si recheranno al Monumento ai Caduti di Misano Monte, in piazzetta Matatia a Misano Adriatico e al monumento di fronte al Palazzo Comunale.