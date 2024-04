PIAZZE BLINDATE 25 aprile, manifestazioni e celebrazioni in tutta Italia: il programma di Rimini Allerta del Viminale per timore di scontri e violenze

25 aprile, manifestazioni e celebrazioni in tutta Italia: il programma di Rimini.

Tensione tra i manifestanti della Brigata ebraica e Pro Palestina a Roma, a Porta San Paolo, nel corso delle celebrazioni per il 25 Aprile. Tra i fischi e gli insulti è stato lanciato anche qualche petardo. A ogni "Free Free Palestine" dei movimenti pro Palestina sono seguiti insulti e gestacci dalle file della Brigata ebraica. Sono volati anche barattoli contro i movimenti pro Palestina e sassi contro i cronisti. Diversi cordoni di polizia hanno tenuto separati i manifestanti. Nelle scorse ore l'allerta altissima del Viminale altissima per eventuali proteste violente. Da Nord a Sud sono previsti cortei d iniziative per festeggiare il 79esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo.

A Rimini, in occasione del 79° Anniversario della Liberazione dell’Italia dal regime fascista e dall’occupazione nazista, alle 9.45 - in piazzale Roma, al Parco Cervi - è in programma la cerimonia per la deposizione della corona al monumento della Resistenza: si ritroveranno le autorità, le delegazioni partigiane, combattentistiche e d’Arma, degli studenti e i cittadini. Da lì partirà poi il corteo che si concluderà in Piazza Cavour, dove prenderanno la parola il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e Silvia Zoli, Presidente Anpi Rimini.

Alle ore 9.30 - al Piazzale cinema Settebello, in via Roma - si terrà lo start di “Rimininbici”, la pedalata ecologica organizzata dal Dopolavoro FF.SS. e dalle Guardie Ecologiche Volontarie, con arrivo alle ore 11 in piazza Cavour.

Nel pomeriggio, alle ore 14.00, si svolgerà inoltre l’iniziativa a cura di Anpi Rimini di deposizione di fiori alle targhe di vie e piazze dedicate a partigiani e antifascisti.

Previsti poi altri due eventi: alle 17 di oggi pomeriggio, nella Cineteca Comunale, la musica della sammarinese Sara Jane Ghiotti e di Giulia e Elisa Lazzarini ne “Una canzone per la Resistenza” precederà la presentazione del volume “Una storia dei diritti delle donne", di Alessandra Facchi e Orsetta Giolo.

