25 aprile, Mattarella: "Il nostro secondo Risorgimento"

Oggi è il 74° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce il 25 aprile “il nostro secondo Risorgimento”. Alle 9.00 il capo dello Stato depone una corona d'alloro all'Altare della Patria, per poi recarsi a Vittorio Veneto. Mentre il Ministro dell'Interno Salvini, in Sicilia, afferma che "non è solo la festa dei comunisti: mi aspetto rispetto".

Lo stesso Salvini ha sottolineato che oggi "la vera Liberazione è dalla mafia". "Uno modi migliori per onorare chi ha dato la vita per la libertà del Paese" è la lotta alle mafie visto che sono la forza di occupazione che c'è ora in Italia "anche in Lombardia. Anche nella mia Milano ci sono 'ndranghestiti e camorristi e stiamo per portargli via anche l'ultimo paio di mutante".

Divisioni politiche che si sommano a quelle "storiche" tra l'Anpi e la Comunità ebraica di Roma, separate, come sempre, in due manifestazioni concorrenti. E sempre alla vigilia del 25 aprile uno striscione con su scritto "Il nostro onore. La vostra eterna sconfitta. Noi non abbiamo tradito!" è apparso nel pomeriggio a Roma. Lo striscione, affisso a una barriera anti-rumore sul Grande raccordo anulare, portava il simbolo di 'Azione Frontale'. Di questa vicenda, così come dello striscione inneggiante a Mussolini srotolato da una settantina di neofascisti a due passi a piazzale Loreto, si occupa la Digos.

Con un tweet il Consolato Usa di Firenze commemora "il mutuo sacrificio di Stati Uniti, Italia e San Marino alla lotta per la libertà che ha unito tutte le parti e l’eroismo di singoli individui".