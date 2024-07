250° Guardia di Finanza: il bilancio operativo 2023/2024 del comando provinciale di Rimini

Azione di servizio intensificata e impegno a tutto campo a tutela dei cittadini e delle imprese. Il numero globale di interventi sale a oltre 5000 mila e 700 sono le indagini a contrasto degli illeciti economico-finanziario e delle infiltrazioni della criminalità nell'economia. Una realtà particolare quella del territorio di Rimini, sul quale insiste il distretto turistico più importante d'Italia.

“Ci concentriamo su fenomeni legati allo svolgimento di numero di attività, soprattutto nel settore turistico, alberghiero e ricettivo – dice il Comandante provinciale, Alessandro Coscarelli - e quelle che possono essere delle attività di prevenzione di infiltrazioni delle organizzazione criminali nello stesso territorio. Il rischio maggiore potrebbe essere il reimpiego dei capitali illeciti in attività commerciali, portando quindi a una disparità per quanto riguarda la regolarità del mercato delle attività commerciali, causando quindi disequità economica e di conseguenza anche sociale”.

Tra i tanti interventi, figurano 7 denunce in materia di riciclaggio e autoriciclaggio con operazioni illecite per oltre 31 milioni e 500mila euro e proposta di sequestro di beni per oltre 30 milioni; sono 315 i flussi finanziari sospetti investigati; 214 persone soggette ad accertamenti patrimoniali per la normativa antimafia con provvedimenti per sequestro o confisca per oltre 35 milioni. 103 denunce per reati tributari e beni sequestrati per oltre 10 milioni e 500mila euro e proposte di sequestro per 63 milioni; scoperti 48 evasori totali.

Nell'ambito della tutela della spesa pubblica, spicca l'opera di controllo su progetti e investimenti finanziati con risorse del PNRR: 301 gli interventi di verifica sul corretto utilizzo da parte di cittadini e imprese di finanziamenti o crediti di imposta, arrivando alla cifra di oltre 258 milioni di euro per frodi con 70 persone denunciate. Il Comandante del Reparto Operativo Aeronavale, Pietro Spanò dettaglia una intensa operatività, che ha visto 1444 missioni di pattugliamento marittimo e 320 di volo con controlli su 861 mezzi commerciali, da pesca e diporto per 313 violazioni.

Spicca l'operazione che ha portato al recupero di oltre 149 chili di cocaina, insieme ai militari del nucleo di Ravenna: una volta al dettaglio avrebbe fruttato 25 milioni di euro. Sottolineata l'attività di Protezione Civile nella Romagna alluvionata: complessivamente, soccorse 413 persone rimaste isolate con 46 missioni aeree.

Nel video, l'intervista al Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, Alessandro Coscarelli

