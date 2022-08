ACCOGLIENZA 2500 profughi ucraini ospitati in Romagna, donazioni in calo

Sono 2.500 gli ucraini, in fuga dalla guerra, ospitati Romagna, quasi tutti assunti da alberghi o famiglie. A riferire il dato è Marta Gladysheva, presidente dell'associazione "Doloni della nazione" al Corriere Romagna. Il numero dei profughi accolti - spiega - sfiora quota 4mila se si considera anche chi è tornato in patria per aiutare i parenti. Rimini, Riccione e Misano spiccano fra i comuni che hanno accolti più rifugiati, mentre fra le città più piccole Bellaria si è distinta con 165 accoglienze, di cui 65 minori, 45 uomini e 121 donne.

Si tratta, in prevalenza, di madri con figli al seguito, che ha portato 150 nuovi alunni ad iscriversi nelle scuole, primarie alle superiori. "L’80 per cento delle donne lavora in hotel, - riferisce Gladysheva - a fronte di chi presta servizio come badante o dà una mano nelle pulizie in famiglie del posto. Solo chi ha 3-4 figli ha scelto giocoforza di non cercare un impiego".

In calo le donazioni. "Mandavamo 20 tonnellate di aiuti ogni 5 giorni, adesso ogni tre mesi e – spiega Gladysheva al Corriere – scarseggiano i volontari che si impegnano fino all’ultimo. Per questo ci sentiamo abbandonati, c’è bisogno di medicinali e di cibo, più che s’infittiscono i combattimenti".

