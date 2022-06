CELEBRAZIONI 30 anni di attività per Mirabilandia: compleanno che segna la piena ripartenza post covid "È un bellissimo traguardo - evidenzia Riccardo Capo, direttore Mirabilandia - sia a livello di azienda, sia a livello di persone".

Il più grande parco divertimenti d'Italia Mirabilandia, nato nel 1992, festeggia i suoi primi 30 anni di attività. 850.000 mq, 46 attrazioni, 6 aree tematiche e tanti show per coinvolgere tutte le fasce d'età, dai più piccoli agli adulti.

"Arriviamo da due anni in cui il nostro settore è stato penalizzato come tanti altri - afferma Riccardo Capo, direttore Mirabilandia - quest'anno è una stagione completa. C'era l'incognita di riaprire in primavera dopo due anni di chiusura ma devo dire che la stagione sta andando benissimo; c'è stato un ritorno delle affluenze della Mirabilandia che conosciamo quindi siamo molto fiduciosi per i prossimi mesi".

Un traguardo storico raggiunto grazie al possibile aggiornamento dell'offerta fornita: "30 anni è un bellissimo traguardo sia a livello di azienda, sia a livello di persone. Abbiamo alcuni componenti dello staff che sono con noi fin dall'apertura del 1992".

Nel servizio l'intervista a Riccardo Capo (Direttore Mirabilandia)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: