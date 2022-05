30 anni fa, la strage di Capaci. A Rimini le iniziative "Sulle nostre gambe. La memoria contro le mafie"

30 anni fa, la strage di Capaci. A Rimini le iniziative "Sulle nostre gambe. La memoria contro le mafie".

Palermo e l'Italia tutta ricordano Giovanni Falcone, a 30 anni dalla strage di Capaci in cui il giudice fu ucciso insieme alla moglie e alla loro scorta da una bomba messa dalla mafia in autostrada. Ci sarà anche Mattarella alla commemorazione al Foro Italico del capoluogo siciliano. Previsti poi convegni e momenti di spettacolo.

Un momento intitolato “Germogli di Legalità” nel pomeriggio a Rimini con una cerimonia in cui è previsto un minuto di silenzio in ricordo delle vittime della strage di Capaci - subito dopo la scopertura della targa - esattamente all’ora dell’attentato cioè alle 17:58. A seguire, dalle ore 18,30, presso il porticato di Palazzo dell'Arengo, verrà inaugurata la mostra itinerante in cui verranno rappresentate le icone delle vittime delle mafie, realizzata dagli Istituti "Einaudi – Molari” e “Belluzzi – Da Vinci”. La mostra verrà inserita in un percorso diffuso nei luoghi della cultura della Città di Rimini, quali il Museo della Città, la Biblioteca civica e l’Istituto musicale Lettimi e sarà visibile al pubblico fino al 19 luglio, andando quindi a coprire simbolicamente i 57 giorni che nel 1992 trascorsero tra l'omicidio di Giovanni Falcone e Francesca Morvillo assieme a membri della scorta e la strage di via D'Amelio in cui morì Paolo Borsellino con i suoi cinque agenti di Polizia. Un evento centrale è l'incontro con gli studenti “Il rispetto delle regole nello sport e nella vita” al quale partecipa anche Rino Germanà, un commissario coraggioso collaboratore di Borsellino oltre all'allenatore Mattia Ferri e al ginnasta riminese Thomas Grasso e lo studioso Moris Gasparri autore del libro "Il potere della vittoria".

