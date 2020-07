ECONOMIA "30 miliardi dall'Europa? Io li prenderei subito". Il tweet di Bonaccini sul Mes

“Oltre 30 miliardi € dall’Europa (senza condizionalità) per la sanità pubblica del nostro Paese io li prenderei subito”. A scriverlo in un Tweet il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

“Per la sola Regione Emilia Romagna – continua il presidente - sarebbero più di 2 miliardi di Euro e noi sapremmo come e dove spenderli: ospedali, case della salute, macchinari e tecnologie, personale”.













Oltre 30 miliardi € dall’Europa (senza condizionalita’) per la sanità pubblica del nostro Paese io li prenderei subito. Per la sola @RegioneER sarebbero più di 2mikirdi € e noi sapremmo come e dove spenderli: ospedali, case della salute, macchinari e tecnologie, personale. pic.twitter.com/BGhdGjMwx3

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in Spagna per incontrare il premier Pedro Sanchez ieri in un'intervista al canale spagnolo Nius aveva detto: "Non è che non voglio parlare di Mes per non affrontare il problema e fuggire alle mie responsabilità. Una volta finito il negoziato avremo gli strumenti, li studieremo uno per uno, aggiorneremo la valutazione anche con i flussi di cassa e io andrò in Parlamento a fare una proposta". E aveva continuato "Non è mai stato un tabù: ho semplicemente detto che non puntiamo sul Mes perché non è la risoluzione dei nostri problemi. Noi abbiamo bisogno del Recovery fund, dopo valuteremo se nell'interesse dell'Italia usare anche il Mes. E valuteremo in modo trasparente la regolamentazione della linea di credito del Mes".

