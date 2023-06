30 milioni di atti di pirateria audiovisiva in più nel 2022

Trenta milioni di atti di pirateria in più rispetto al 2021 (+9%), con un +26% sugli eventi sportivi live; +20% per i programmi tv e + 15% per le serie tv. I film si confermano i contenuti più piratati: costituiscono il 35% degli atti di pirateria audiovisiva online per un totale di circa 120 milioni, un numero comunque in calo del 4% rispetto al 2021. Quattro pirati su cinque sono consapevoli di commettere un reato (81% dei pirati adulti). sono fra i nuovi dati Fapav/Ipsos sulla pirateria audiovisiva presentati in occasione degli Stati generali della lotta alla pirateria tra legalità, sicurezza e intelligenza artificiale.