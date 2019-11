32 milioni per un lungomare da sogno, Gnassi, "Sarà meglio di Miami Beach"

Dimenticate le vecchie cartoline della riviera: tutto sta per cambiare. L'Emilia-Romagna punta a rivoluzionare l'immagine dell'intera Costa Adriatica.

110 chilometri di arenile - attraverso dieci cantieri pronti a partire in altrettanti comuni tra Cattolica e i Lidi di Comacchio. L'investimento è di oltre 32 milioni di euro.

Gli interventi sono stati presentati dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini e dall'assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, insieme a sindaci e assessori dei Comuni interessati. Prima tappa la città di Fellini. Svelati i progetti per Rimini, Cattolica, Riccione, Bellaria Igea Marina e Misano.

“Una rivoluzione epocale per la Romagna e per la Costa Adriatica”, ha commentato Bonaccini. E' l'investimento più importante che si fa in una regione italiana.

Oltre alla sabbia, alla spiaggia, ci saranno investimenti sul verde, sul legno, sul ciclo-pedonale. Le persone e le famiglie – ha detto – potranno trovare un ambiente favorevole nel quale poter vivere la loro vacanza"."E' la più grande operazione di riqualificazione del prodotto balneare messa in campo nella nostra regione” – ha aggiunto Corsini.

Un lungomare, dunque, come spazio aggregativo della comunità e per promuovere anche stili di vita sani nel rispetto della sostenibilità. L'Emilia Romagna punta in alto, dove volano le aquile. Il sindaco Andrea Gnassi non ha dubbi: "Stiamo costruendo il lungomare più bello del mondo. Sarà meglio di Miami Beach e Venice Beach".