CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE 33 anni fa la strage di Via D'Amelio: Cerasolo ricorda il giudice Borsellino Autorità civili e militari si raccolgono, con i cittadini nella piazza dedicata al magistrato ucciso dalla mafia, insieme alla sua scorta

33 anni fa morivano il Giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina e Claudio Traina, per mano della mafia. Commemorazioni della strage di Via D'Amelio in tutta Italia: 'Un uomo che ha sacrificato la sua vita per la verità, per la giustizia, per l'Italia", le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Memoria viva anche a Cerasolo, nella piazza intitolata al magistrato lo scorso anno. Presenti il Sindaco di Coriano Gianluca Ugolini, la Senatrice di Fratelli d'Italia e Vicesindaca, Domenica Spinelli, l’assessora Anna Pecci e rappresentanti delle forze dell’ordine. "Le persone come Paolo Borsellino - dice il Sindaco Ugolini - hanno lasciato veramente un'eredità importante, hanno sacrificato la propria vita per degli ideali e lo hanno fatto consapevoli anche di quello che sarebbe stato il loro destino. Quindi questa è una cosa che ci deve proprio far riflettere e dobbiamo a queste persone una riconoscenza veramente immensa e li dobbiamo ricordare, continuare a ricordare sempre".

Posato un mazzo di rose bianche sul cippo, accanto alla targa evocativa di una delle frasi più celebri e toccanti pronunciate dal coraggioso giudice siciliano: "E’ bello morire per ciò in cui si crede; chi ha paura muore tutti i giorni, chi non ha paura muore una volta sola”. "Ci sono nuove mafie - osserva la Senatrice Spinelli - perché in realtà è cambiato tutto il sistema nella società e noi dobbiamo continuare in quello che era lo spirito del lavoro e della determinazione di Paolo Borsellino ma anche di Giovanni Falcone e di tutti gli uomini e le donne che lavoravano appunto con lui. Paolo Borsellino era un magistrato ma era anche un uomo di grande coraggio e di forte determinazione. Nel momento in cui è stato ammazzato lui sapeva già che sarebbe andata a finire in questa maniera, è stato abbandonato dalle istituzioni e anche dai suoi stessi colleghi e quindi questo noi non possiamo permettercelo, dobbiamo andare avanti anche a livello governativo su quelli che sono i provvedimenti che aiutano persone come Paolo Borsellino a difenderci e a difendere tutta la nazione da possibili nuove forme di mafie.

Nel video le interviste a Gianluca Ugolini, Sindaco di Coriano e Domenica Spinelli, Senatrice FdI e Vicesindaca Coriano.





