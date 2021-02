35 milioni alle province di Rimini e Piacenza, le più colpite dalla pandemia un anno fa

Rimini

La Regione Emilia Romagna presenta i progetti finanziati nelle aree più colpite dalla pandemia un anno fa, tra queste Rimini. Un investimento da 35 milioni di euro, di cui 26 presi dal bilancio regionale, per 116 progetti rapidamente cantierabili, alcuni già iniziati, nelle province di Piacenza e Rimini, e nel comune di Medicina. Piccoli e grandi interventi, che possono voler dire anche lavoro per le aziende dei territori, sottolinea il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi. Scuola e verde pubblico, viabilità e impianti sportivi, monumenti.









Il presidente Bonaccini ricorda che proprio un anno fa arrivava l'annuncio del primo caso di Covid in Regione, con Piacenza e Rimini subito così colpite. Preoccupa la provincia di Bologna, con la più alta incidenza di contagi nelle ultime due settimane, soprattutto nella zona di Imola. Andamento dei contagi alto anche nelle province di Rimini e Forlì-Cesena. Anche oggi oltre 1800 i nuovi positivi (1.847, su 12.312 tamponi effettuati). Quasi 200 i ricoveri in terapia intensiva, in aumento (194, +10), oltre 2.000 gli altri reparti (2.017, +79). 23 i decessi, 4 nel riminese (due donne di 88 e 89 anni e due uomini di 76 e 94 anni), dove i casi in più sono 167 (97 sintomatici).

Nel video gli interventi di Riziero Santi, presidente provincia di Rimini, e di Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia Romagna