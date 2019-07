4 patenti ritirate dalla Compagnia di Novafeltria, capitano Silvia Guerrini: “Colpisce l’età matura dei sanzionati”

Il Comando Provinciale di Rimini ha voluto “blindare” la aree a monte della Notte Rosa per prevenire furti e reati predatori e vegliare sull’afflusso e deflusso dalle retrovie dell'evento. Particolarmente controllate le zone di Santarcangelo e Villa Verucchio, dove sono stati fermati e sottoposti al test dell’etilometro 47 conducenti. In 4 casi i limiti erano superiori al limite.

Il maggiore, di 2,64 g/l, è stato rilevato ad una 34enne ucraina residente in San Leo, mentre per un 35enne di San Leo, fermato a Pietracuta, l'alcoltest ha segnalato un tasso di 1,28 g/l. Negli altri due casi il valore è risultato leggermente superiore al limite consentite: per loro, un 40enne ed un 25enne, è scattata una sanzione amministrativa.

“Al di là del numero rilevante delle patenti ritirate – ha sottolineato il capitano Silvia Guerrini - colpisce l’età matura dei sanzionati: spesso si tende a pensare che il problema riguardi soprattutto i più giovani ed invece questi episodi indicano che il problema è trasversale a tutte le età”.