40 nuovi casi in Emilia Romagna, un decesso nel bolognese, un positivo a Santarcangelo.

Sono 40 i nuovi casi di positività registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna. Secondo il bollettino della Regione. La gran parte, sono riconducibili a focolai già noti e a persone rientrate dall'estero. Fra questi, 25 sono asintomatici. Si conta un nuovo decesso nel Bolognese, mentre Per Rimini si conferma la positività di un paziente residente a Santarcangelo, di sesso maschile, contatto stretto di casi certi, e ora ricoverato. La regione registra anche 33 nuove guarigioni, i casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.234 (6 in più di ieri). Restano 8 i pazienti in terapia intensiva e scendono a 85 (-2 rispetto a ieri) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.

Il bollettino quotidiano della Protezione civile registra in Italia un lieve aumento dei contagi nelle ultime 24 ore: i nuovi casi sono 249, 16 in piu' di ieri quando erano stati 233. Il totale sale cosi' a 244.216. Aumentano anche le vittime che sono oggi 14, 3 in piu' rispetto alle 11 di ieri. Il totale dei decessi sale dunque a 35.042. Le persone attualmente positive in Italia sono 12.368, 757 i pazienti ricoverati negli ospedali, 50 pazienti in terapia intensiva. I guariti sono 323.



