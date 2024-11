RIMINI 50 anni dell'Ospedale Infermi: due appuntamenti per celebrare l'impegno nella comunità riminese Una cerimonia istituzionale aperta ai cittadini, il primo dicembre al Teatro Galli di Rimini

50 anni dell'Ospedale Infermi: due appuntamenti per celebrare l'impegno nella comunità riminese.

L'Ospedale Infermi di Rimini celebra 50 anni di storia. Inaugurato nel giugno 1974, ha sostituito il precedente ospedale cittadino che si trovava nel centro storico. Al momento l'ospedale gestisce casi complessi e ospita unità operative come la Chirurgia pediatrica, l'Oncoematologia pediatrica e la Terapia intensiva neonatale, uniche in Romagna. Per celebrare i cinquant'anni di attività e di impegno nella comunità riminese sono state istituite due iniziative simboliche. Domenica 1 dicembre alle 10.30 si terrà una cerimonia istituzionale al Teatro Galli di Rimini. Qui si svolgeranno interviste a professionisti che hanno segnato la storia dell'ospedale. Il secondo appuntamento avrà luogo il giorno dopo, lunedì 2 dicembre alle 20, al ristorante Frontemare di Miramare, riservato agli operatori sanitari, volontari e sostenitori dell'ospedale. La direttrice dell'Ospedale Infermi di Rimini Francesca Raggi, ha sottolineato che l'ospedale rappresenta dal punto di vista simbolico “un luogo di speranza e recupero, dove le persone possono trovare aiuto nei momenti difficili”.

