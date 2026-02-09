50 coppie riunite per San Valentino a Terni: partite da tutta Italia, da Rimini fino a Trapani

Sono arrivate a Terni da Assisi, Arezzo, Rimini, Trapani, Palermo, Tolentino, Trevi, Rieti e Perugia le 50 coppie di fidanzati che hanno partecipato alla celebrazione della promessa d'amore nella basilica di San Valentino, uno dei momenti più significativi delle celebrazioni religiose in onore del patrono della città e degli innamorati.

"La promessa che vi scambiate davanti a San Valentino è la vita stessa che intendete fondare l'uno sull'altra, nel prendersi cura l'una dell'altra, come uno sbocciare continuo dell'amore" è l'augurio che ha rivolto loro il vescovo Francesco Antonio Soddu.

"Una cerimonia che suggella ancora di più il legame tra San Valentino e i fidanzati - sottolinea la Diocesi in una nota - che diranno il loro 'sì' entro l'anno, con la testimonianza di un Santo che parla di amore fedele e paziente, un amore attento, generoso e rispettoso, della famiglia fondata sul sacramento del matrimonio".

"Il senso vero della vostra presenza accanto a San Valentino - ha detto il vescovo - edifica e cementa quello che sta sbocciando nella vostra vita, ossia l'amore, che non finisce mai ed è come un giardino che rifiorisce, un germogliare continuo, nel quale si sente anche il profumo della vita nuova e bella che ognuno emana per l'altra persona e che insieme costituiscono il bel giardino della chiesa e della società". Le coppie hanno quindi pronunciato coralmente la promessa d'amore davanti all'urna di San Valentino.

Dopo la benedizione del vescovo, la consegna della pergamena alle coppie di futuri sposi, che insieme alla rosa bianca e al cuore su cui scrivere un pensiero d'amore ricevuto all'accoglienza da parte del comitato organizzatore della parrocchia di San Valentino, sono i segni in ricordo di questa giornata loro dedicata.







