EMILIA-ROMAGNA "50 euro per un'occhiata veloce, gratis con il badile", è virale l'ironico tariffario sull'alluvione

"50 euro per un'occhiata veloce, gratis con il badile", è virale l'ironico tariffario sull'alluvione.

Una delle grandi forze del popolo dell'Emilia-Romagna, anche in un momento di estrema difficoltà come l'alluvione che ha colpito il territorio, rimane quella dell'ironia. Protezione Civile, Vigili del Fuoco e volontari, anche da San Marino, sono impegnati ad aiutare le popolazioni delle zone più colpite, per liberare le strade e le case dal fango. Non mancano però anche i semplici curiosi, che vengono "presi di mira" da un finto tariffario, che vuole esortare ognuno a fare la sua parte.

Le tariffe vanno dai 50 ai 100 euro per chi vuole dare "solo un'occhiata veloce", fa domande ovvie, scatta foto o porta commenti non richiesti. Vengono anche proposti anche workshop dal titolo "per fortuna non è successo a me", visite complete dentro il disastro e incontri con esperti idrogeologici. Vengono previsti piccoli sconti per chi vuole tornare o portare un amico ma "per che che porti un badile e dai una mano tutto questo - si legge - potrebbe essere gratis!".

[Banner_Google_ADS]

Siamo un popolo meraviglio #EmiliaRomagna #tinbota pic.twitter.com/AsrXUL6jp3

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: