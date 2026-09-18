RIMINI 65enne in carrozzina incendia la siepe del vicino, ostacolava il suo passaggio La vegetazione sporgeva sul marciapiede e rendeva difficile il transito dell'uomo, denunciato dai Carabinieri

65enne in carrozzina incendia la siepe del vicino, ostacolava il suo passaggio.

Avrebbe dato fuoco a una siepe perché ostacolava il passaggio della sua carrozzina sul marciapiede. Per questo un 65enne di Rimini, incensurato, è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Rimini Viserba con l'accusa di danneggiamento a seguito di incendio.

Il rogo risale al 7 settembre e ha interessato la siepe di recinzione di un'abitazione privata nella zona nord della città. La proprietà è di un 51enne del posto. Dopo la segnalazione, i Carabinieri hanno avviato gli accertamenti per capire come fossero partite le fiamme.

Le indagini hanno poi portato al 65enne, indicato come presunto autore dell'incendio. Secondo la ricostruzione dei militari, alla base del gesto ci sarebbero stati dissidi di vicinato legati proprio alla siepe, che sporgeva sul marciapiede e avrebbe reso più difficile il passaggio dell'uomo, costretto a muoversi su una sedia a rotelle. La posizione del 65enne è stata infine segnalata alla Procura della Repubblica di Rimini.

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