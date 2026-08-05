RIMINI 77enne ubriaco al volante sulla SS16 a Rimini: tasso alcolemico oltre quattro volte il limite L'uomo è stato denunciato e, recidivo, rischia la revoca della patente. Nel fine settimana controllate oltre 190 persone dalla Polizia Stradale. In 13 avevano bevuto o si sono rifiutati di sottoporsi al testi per gli stupefacenti

77enne ubriaco al volante sulla SS16 a Rimini: tasso alcolemico oltre quattro volte il limite.

È stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 2,06 grammi per litro, oltre quattro volte il limite consentito. Protagonista un 77enne riminese, fermato sabato sera dalla Polizia Stradale lungo la Statale 16, all’altezza di Rimini. All’uomo, già noto alle forze dell’ordine per condotte analoghe, è stata ritirata la patente ed è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Il documento di guida rischia ora di essere revocato.

Il controllo rientra nei servizi predisposti dalla Polizia di Stato nel primo fine settimana di esodo estivo contrassegnato dal bollino nero. In provincia di Rimini sono state impiegate 23 pattuglie della Polizia Stradale, che hanno controllato 104 veicoli e oltre 190 persone. Di queste, 125 sono state sottoposte ad accertamenti con precursore ed etilometro. Nel complesso sono state contestate 108 infrazioni, con la decurtazione di 271 punti e il ritiro di 16 patenti.

Tredici documenti sono stati ritirati a conducenti che si sono rifiutati di sottoporsi agli accertamenti sull’assunzione di stupefacenti o che sono stati sorpresi alla guida dopo aver bevuto. Le pattuglie hanno inoltre soccorso 14 automobilisti rimasti in difficoltà per avarie ai veicoli.

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