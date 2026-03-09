GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 8 marzo: celebrazioni al Quirinale. Presente l'Ambasciatrice di San Marino, Daniela Rotondaro Mattarella: "Non si chiedano più alle donne modelli di comportamenti maschili"

"La Repubblica ha dato molto alle donne. Le donne hanno dato molto alla Repubblica". Così il Presidente Sergio Mattarella nel corso delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna, al Quirinale, a 80 anni dalla nascita della Repubblica italiana. Ricorrenza ancor più significativa perché proprio nel 1946 votarono per la prima volta anche le donne di almeno 25 anni. Mattarella

Presenti il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, la premier Giorgia Meloni, il Vice Presidente del Senato, Licia Ronzulli e il Vice Presidente della Corte costituzionale, Luca Antonini. Cerimonia condotta da Malika Ayane.

Dalla Ministra alle Pari Opportunità Eugenia Roccella, rivolto un pensiero “oltre che alle donne italiane, a quelle donne che, in questo momento, in altri angoli della terra, vivono condizioni di paura e di dolore, legate alla difficile situazione internazionale che stiamo attraversando”.

La parola poi alle tante ospiti: l'attrice Benedetta Porcaroli, Giulia Galeotti, storica, Caterina Banti, velista, Cristina Cassar Scalia, medico e scrittrice, e Amalia Ercoli Finzi, ingegnera aerospaziale, prima donna in Italia a laurearsi in Ingegneria Aeronautica al Politecnico di Milano.

In sala anche l'Ambasciatrice di San Marino in Italia Daniela Rotondaro, insieme ad un gruppo di diplomatiche di Paesi europei, latino americani e mediorientali, quasi tutti accreditati sul Titano. “Un momento molto importante – commenta - nel quale si è voluto sottolineare il ruolo delle donne. Noi dobbiamo sentirci privilegiate perché ancora ci sono bambine che non hanno accesso allo studio e donne senza possibilità di gestire un minimo di indipendenza economica. C'è ancora molto da fare, - sottolinea - per le donne e con le donne, in una società unita anche con gli uomini”.

Nel video estratti dagli interventi del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella; Malika Ayane; Amalia Ercoli Finzi.

