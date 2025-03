8 marzo in Emilia-Romagna: le donne che hanno fatto la storia nella mostra "Figlie dell'infinito"

Nel video le interviste a Ilaria Margutti, artista; Silvia Bonomini, curatrice mostra; e Giancarlo Tagliaferri, Vicepresidente Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna.

Il filo che diventa mezzo per unire arte e scienza, il ricamo come “trama nascosta che collega le galassie, la materia, il pensiero umano”. L'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna ospita “Figlie dell’infinito”, la personale di Ilaria Margutti “per restituire una voce alle donne che hanno contribuito alla comprensione del cosmo e alla riscoperta del femminile nella storia”. "Queste sono donne come per esempio Henrietta Swan Leavitt o Grete Hermann che hanno lavorato nella scienza - spiega l'artista - ma che allo stesso tempo hanno cercato di portare nuovi contenuti nella storiografia della scienza, cercando appunto non solo facendo delle grandi scoperte ma anche portando un occhio più femminile all'interno della rete relazionale di come le donne guardano il mondo".

La mostra, curata da Silvia Bonomini, mette in luce come, in ambiti diversi, il contributo delle donne abbia introdotto un modello di sapere basato sulla relazione, sulla ciclicità e sull’interdipendenza, offrendo un’alternativa alle strutture lineari e gerarchiche della tradizione dominante. "Col suo utilizzo del filo diciamo che ci sono delle simbologie molto importanti e utili anche per valorizzare il lavoro che tante donne in tutti questi secoli hanno portato come contributo alla scoperta di tanti misteri dell'universo del cosmo" - osserva la curatrice.

Per la festa dell'8 marzo, si rinnova così l'impegno dell'Assemblea legislativa per l'arte e per i diritti delle donne. "Ilaria ha prodotto delle opere bellissime, - dichiara Giancarlo Tagliaferri, Vicepresidente Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna -, delle opere che valorizzano il ruolo della donna, il ruolo tradizionale, il ruolo antico, quello del ricamo. Quello del ricamo unito anche a questa grande opportunità di poter unire arte e scienza per dare anche risalto a quello che è stato il ruolo femminile anche in questi campi che venivano ritenuti erroneamente un patrimonio solamente maschile".

