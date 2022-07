9 anziani riminesi bloccati col covid in Val di Fassa, il Comune li riporta a casa

Contagiati dal covid - per fortuna senza o con lievi sintomi - e bloccati in Val di Fassa durante la loro vacanza in montagna, 9 anziani riminesi avrebbero rischiato di non venire a casa se non fosse stato per l’intervento del Comune di Rimini che, con l’interessamento dell’Assessore ai servizi sociali Kristian Gianfreda, ha organizzato un trasporto dedicato. La comitiva, composta da 30 persone, tutte di Rimini, alloggiava in un Hotel a Vigo di Fassa.

A rovinare le loro ferie ci ha pensato il coronavirus. Ora l'agenzia viaggio, tramite il Comune, ha noleggiato due pulmini che saranno guidati da autisti volontari dell’associazione carabinieri. La soluzione ha permesso loro di non essere trasferiti in un alleggio provvisorio da parte dell'AUSL di Trento.

“Sono intervenuto - dichiara Kristian Gianfreda - perché nessun vettore era disposto ad accompagnare i positivi, nonostante la normativa Ausl preveda un protocollo che autorizza al trasporto anche i privati cittadini. Voglio ringraziare tutta l’Associazione Carabinieri di Rimini e in particolare i volontari che si attivano ogni volta nelle situazioni di necessità".