900 identificati dalla Polfer in Emilia-Romagna

Oltre 900 persone identificate, decine di bagagli controllati, 4 persone denunciate in stato di libertà e altre 3 sottoposte a 'Daspo' urbano. La Polizia Ferroviaria dell'Emilia-Romagna intensifica i servizi, disposta nel fine settimana appena trascorso, in concomitanza con il primo esodo di agosto. Sull'intero territorio regionale sono stati impegnati oltre 210 agenti, sia in uniforme che in abiti civili, che hanno vigilato sulla sicurezza dei viaggiatori nelle stazioni e a bordo dei convogli. I quattro soggetti denunciati si sono resi responsabili di vari reati, tra i quali rifiuto di fornire le generalità, resistenza a pubblico ufficiale e furto. Dei tre 'Daspo' urbani, uno è stato emesso nei confronti di un uomo che cercava di vendere in modo aggressivo biglietti di ingresso di una discoteca all'interno dello scalo di Riccione.