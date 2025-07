A 148 km orari sull’Adriatica: 845 euro di multa e patente sospesa

Sfiorava i 150 km all'ora in un tratto in cui il limite è dei 70 km all'ora lungo la Statale Adriatica, ma non si è accorto che la Polizia Locale lo stava monitorando con il telelaser. È quanto accaduto domenica scorsa, nel tardo pomeriggio, sulla Via Popilia – all’altezza dello stabilimento Sacramora – dove un'autovettura di media cilindrata è stata rilevata mentre viaggiava alla velocità di 148 km/h, ben 78 chilometri oltre il limite consentito.

L’eccesso di velocità ha reso impossibile fermare sul momento il conducente, che ha proseguito la sua corsa. Gli operatori hanno quindi proceduto all’identificazione tramite la targa del mezzo, e al trasgressore sarà notificata a domicilio la pesante sanzione prevista dall’articolo 142 comma 9 bis del Codice della Strada.

La violazione – la più grave tra quelle legate al superamento dei limiti di velocità – comporta una multa pari a 845 euro, la sospensione della patente da 6 a 12 mesi e la decurtazione di 10 punti dal documento di guida.