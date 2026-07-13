A 18 mesi rischia di soffocare con una patata lessa, salvato in extremis

La vacanza in campeggio stava per trasformarsi in tragedia per una famiglia riminese. L'episodio si è svolto in un campeggio nella zona di Posatora, nell'anconetano. Sabato sera, durante la cena, un bimbo di 18 mesi ha rischiato di soffocare dopo aver ingerito un pezzo di patata lessa. Vedendo il piccolo non riuscire più a respirare sono stati chiamati i soccorsi che hanno guidato via telefono uno dei presenti nella manovra di disostruzione mentre l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona raggiungeva il luogo dell'emergenza. Grazie alla manovra il piccolo è riuscito a sputare il pezzo di patata ed ha ripreso a respirare normalmente. È stato comunque trasportato in codice giallo all'ospedale Salesi di Ancona per gli accertamenti.







