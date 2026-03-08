A Caserta Barbara Alberti parla della gelosia

Un libro sulla gelosia, scritto da una penna tagliente come quella di Barbara Alberti. Ma cosa c'è da dire, di nuovo, su un simile argomento? Parla della gelosia e non solo, anche del possesso e dell'invidia che alcuni uomini provano verso le donne, citando il caso di Giulia Cecchettin. Stigmatizza i social, “è come stare col sedere alla finestra – dice – tenete segrete le vostre relazioni, fatevi i fatti vostri”. Di altra relazione si parla con Vittoriana Abate, volto noto anche alla San Marino Rtv per aver condotto i salotti da Sanremo, che dialoga con Patrizia Sardo Marras, imprenditrice e stilista, moglie di Antonio Marras, marchio divenuto brand noto in tutto il mondo. Vita sentimentale e professionale insieme, raccontata nel libro “La moda non è un mestiere per cuori solitari”.
Nel video le interviste a Barbara Alberti, scrittrice; Patrizia Sardo Marras, imprenditrice e stilista; Vittoriana Abate, giornalista Rai