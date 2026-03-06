EVENTO "LA CITTÀ DELLE DONNE"

A Caserta le protagoniste della comunicazione digitale si mettono in piazza

Maria Ludovica Cappello ha partecipato all'esperimento sociale di Netflix "L'amore è cieco"

A “Caserta – La città delle donne” spazio anche alle content creator e alle protagoniste della comunicazione digitale. Un evento nell'evento, nella piazza che vuol essere l'anima social della manifestazione.

Nel video le interviste a Ludovica Russo, responsabile Creator Hub; Gergana e Maria Ludovica Cappello, content creator

