EVENTO "LA CITTÀ DELLE DONNE"
A Caserta le protagoniste della comunicazione digitale si mettono in piazza
Maria Ludovica Cappello ha partecipato all'esperimento sociale di Netflix "L'amore è cieco"
A “Caserta – La città delle donne” spazio anche alle content creator e alle protagoniste della comunicazione digitale. Un evento nell'evento, nella piazza che vuol essere l'anima social della manifestazione.
Nel video le interviste a Ludovica Russo, responsabile Creator Hub; Gergana e Maria Ludovica Cappello, content creator
[Banner_Google_ADS]