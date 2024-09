A Cernobbio è il giorno delle opposizioni, partiti divisi sulla guerra in Ucraina

Oggi al Forum di Cernobbio è il giorno delle opposizioni. Schlein propone il modello del Parlamento Europeo: "Lì si costruiscono le maggioranze sui dossier e sui contenuti, un approccio che condivido molto e che ci ha portato a dialogare con Carlo Calenda e altre forze politiche".

Primo fronte comune: la sanità. Per Conte "una tassa sugli extra profitti sarebbe buona e giusta". "Potremmo anche recuperare risorse tagliando dei sussidi dannosi, ci sono margini per costruire una politica economica espansiva" aggiunge e attacca Grillo: “È un principio politico e giuridico. Io non accetterò mai di vivere in una comunità in cui c'è un soggetto sopraelevato rispetto alla comunità stessa”.

Sulla guerra in Ucraina forze divise: dopo aver trovato punti di incontro su manovra, sanità e lavoro Schlein, Conte e Calenda si sono confrontati durante un dibattito con gli imprenditori. Secondo il leader del M5S il conflitto, con le conseguenze che sta avendo sull'economia, rischia di far perdere competitività agli imprenditori e una vittoria militare dell'Ucraina sembra non essere alle porte". La segretaria del Pd, ha confermato il sostegno senza se e senza ma all'Ucraina.