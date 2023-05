A Cesena Mattarella per i 40 anni di Macfrut: "La nuova sfida dell'agricoltura è la sostenibilità"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Cesena

A Cesena la pioggia non smorza gli entusiasmi e il pubblico si affaccia dalle transenne per salutare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'occasione della visita sono i 40 anni di Macfrut, l'evento internazionale organizzata da Cesena Fiera, al via domani ma anticipata per l'occasione con una piccola anteprima in piazza della libertà. 15 gli stand di eccellenze del territorio in cui Mattarella incontra una nutrita rappresentanza del settore ortofrutticolo, accompagnato dal presidente della Regione Stefano Bonaccini, dal prefetto Antonio Corona e dal sindaco Enzo Lattuca.

“Con la sua presenza – commenta il Presidente di Cesena Fiera, Renzo Piraccini – conferma l'importanza di una filiera che coinvolge 300mila aziende”. Calda l'accoglienza dei bambini delle scuole; ai presenti concesse strette di mano e saluti. Settore dell'ortofrutta fondamentale per l'Italia, con i suoi 15 miliardi di valore. Solo di export pesa oltre 10 miliardi di euro. E proprio di export parla Mattarella al teatro Bonci, dove apre un convegno su attività agricola ed export: “L'agricoltura – afferma il presidente della Repubblica - si colloca in una frontiera di una delle sfide più importanti che il nostro mondo deve affrontare, la sostenibilità”. Ora non resta che inaugurare Macfrut alla Fiera di Rimini: domani a tagliare il nastro sarà il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida.