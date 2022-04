A Coriano le unioni civili distanziano quelle religiose, dopo il sorpasso nel 2019

51 matrimoni religiosi e 84 civili in 6 anni, dal 2016 al 2021. In totale, a Coriano, in questo lasso di tempo hanno celebrato le proprie nozze 135 coppie fra italiani e stranieri. Due le cerimonie già celebrate nella prima parte dell’anno mentre altre 6 sono in pubblicazione. L'anno più prolifico è stato il 2017 che detiene anche il record di nozze civili (18).

Nel 2016 i matrimoni religiosi sono stati 13 e 12 quelli civili, nel 2018 13 religiosi e 11 civili, nel 2019 9 religiosi e 15 civili, nel 2020 (l’anno con meno nozze, soltanto 13) 2 religiosi e 11 civili e, infine, il 2021 con 5 religiosi e 17 civili.

In alcuni casi è stato necessario l’utilizzo dell’interprete perché gli sposi o uno dei due non aveva conoscenza della lingua italiana, mentre nella stragrande maggioranza delle occasioni la celebrazione è stata officiata in sala Giunta, negli ultimi due anni con il dovuto rispetto delle prescrizioni anti Covid.

