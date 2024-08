A Ferragosto il suicidio di un detenuto nel carcere di Parma

Un giovane detenuto in attesa di giudizio si è tolto la vita nel carcere di Parma nel pomeriggio di Ferragosto, proprio mentre nell'istituto era in corso la visita dei Radicali e del Garante nazionale . A renderlo noto, a pochi giorni dal suo intervento su San Marino RTV, è Aldo di Giacomo, segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria Spp, secondo cui con quello di ieri salgono a 67 i suicidi nelle carceri dall'inizio dell'anno e a 3 quelli nell'istituto di Parma.

Il detenuto che si è tolto la vita ieri era stato trasferito da Ancona da soli 3 giorni. "È una strage di stato senza il minimo impegno da parte del governo per arginarla- sostiene Di Giacomo- Il governo dovrebbe agire nell'interesse collettivo e non muovere le proprie decisioni, disinteresse in questo caso, solo per ideologia politica. La polizia penitenziaria è allo stremo senza interventi il sistema imploderà".