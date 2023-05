A Fiorenzuola di Focara la bandiera de “I Borghi più belli d’Italia”

A Fiorenzuola di Focara sventola la bandiera de “I Borghi più belli d’Italia”. Domenica pomeriggio il gioiello incastonato tra il verde del Parco San Bartolo e l’azzurro del mare, ha ricevuto lo stendardo che ufficializza la sua entrata nel network come “Borgo Ospite”. «Un riconoscimento che ci riempie d’orgoglio e che rappresenta una tappa importante verso la Capitale Italiana della Cultura 2024 – ha detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci-. Riceverlo da un’associazione così prestigiosa ci permette di entrare in una rete di marketing territoriale fenomenale e ci fa splendere in tutto il mondo con una certificazione di qualità in più. Fiorenzuola di Focara è un luogo meraviglioso, ma anche fragile, che ha bisogno di tanta dedizione per mantenerlo intatto e per valorizzarlo», ha continuato Ricci, ricordando l’incendio del 2017.

La cerimonia di consegna si è svolta domenica 7 maggio nella piazzetta del Campanile di Sant’Andrea ed è stato l’evento conclusivo di WeNature, il format di turismo sostenibile, natura e ambiente organizzato dal Comune di Pesaro.

Insieme al sindaco Ricci anche l’assessore alla Bellezza e vice sindaco Daniele Vimini: «C’è grande soddisfazione. Si tratta di un riconoscimento importante, una ciliegina sulla torta, che rientra in un percorso di valorizzazione del Parco San Bartolo e di Fiorenzuola di Focara, luoghi in cui la bellezza parla da sé. Essere Borgo Ospite è un elemento di vanto e responsabilità. I Borghi più belli d’Italia è un marchio credibile, una rete con grande spirito di gruppo e grossa propensione verso la promozione nazionale e internazionale».