A fuoco una villetta a Forlì, dichiarata inagibile

Notte, quella appena trascorsa, di duro lavoro per i vigili del fuoco di Forlì, intervenuti per spegnere un incendio scoppiato in una villetta a schiera. L'allarme è arrivato poco prima delle sei alla sala operativa del 115 per un incendio che stava interessando il tetto di un'abitazione. Subito si sono attivate cinque squadre del comando forlivese, corroborate anche dai colleghi del distaccamento di Faenza.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a contenere le fiamme, riuscendo ad evitarne la propagazione agli edifici limitrofi. Una famiglia è stata evacuata, ma nessuna persona ha riportato conseguenze fisiche. L'abitazione interessata dalle fiamme è stata dichiarata inagibile. Sul posto anche le forze dell'ordine per chiarire le esatte cause scatenanti il rogo.