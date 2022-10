INCENDIO A fuoco Villa Resort di Tavullia: ingenti danni al locale [Fotogallery]

A fuoco Villa Resort di Tavullia: ingenti danni al locale [Fotogallery].

Erano circa le 23 di ieri sera quando un incendio è scoppiato al Villa Resort di Tavullia, proprio poco dopo l'orario di chiusura. Le cause sono in corso d'accertamento da parte dei Vigili del Fuoco, intervenuti con quattro squadre, tre dal comando provinciale di Pesaro e una dal distaccamento di Cattolica. Alcuni Vigili muniti di maschera e bombola di ossigeno, hanno cercato di introdursi all'interno del locale, per domare l'incendio dalla base, ma l'intenso fumo sprigionatosi dai materiali e dai macchinari presenti nella cucina, li ha costretti ad attendere che l'incendio fosse domato con gli idranti. Il locale ha registrato ingenti danni, ma fortunatamente nessun problema per le persone presenti.

