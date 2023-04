MUSICA DA BALLO A Gatteo Mare arriva la prima edizione del Festival di Sanliscio

La musica detta il ritmo, i vestiti brillano, i piedi volano sul parquet. La Romagna celebra il suo ballo da sala per eccellenza e lo fa a Gatteo Mare con un nuovo evento: “Il Festival di Sanliscio”, dal 28 maggio al 1 giugno all'Arena Rubicone. Con un concept ideato da Claudio Cecchetto, ambassador di Visit Romagna, la kermesse promossa dal Comune si ispira con un pizzico di ironia al celebre evento nazionale. "Un nome ironico - spiega Cecchetto -, un riferimento a un Festival importante che sia anche un augurio per questo evento, che diventi altrettanto importante". Cinque serate, le più affermate orchestre, oltre 100 brani dal vivo per il festival firmato da Moreno “il biondo”. E il 27 maggio un anteprima con l'omaggio di Riccarda e Mirko Casadei alla storia dell'Orchestra di famiglia. "L'anteprima del Festival era giusto dedicarlo alla storia della nostra terra - commenta Moreno "il biondo" -. Ci sarà un mio duetto con Mirko Casadei sulle canzoni che abbiamo cantato per tanti anni". Musica popolare romagnola per antonomasia, il liscio – candidabile per il sindaco Sadegholvaad a patrimonio Unisco – si apre anche al mondo dei giovani. E così le nuove generazioni di ballerini, anche al Festival, sono chiamati a raccoglierne l'eredità e interpretarla in chiave moderna, saldando passato e futuro in un nuovo modo di vivere il liscio.

Nel video le interviste a Claudio Cecchetto e a Moreno "il biondo"

