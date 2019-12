"ESEMPI POSITIVI" “A Liliana Segre il Nobel per la pace”, la proposta del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci

Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, tra i promotori dell'iniziativa dei 600 sindaci a Milano, fa la sua proposta: "Il Parlamento italiano candidi Liliana Segre al premio Nobel per la pace per il 2020". "È ancora forte l'emozione - spiega Ricci a proposito di quell'appuntamento - l'Italia attraverso i sindaci si è ritrovata unita attorno a Liliana Segre e alla sua battaglia culturale e di futuro. Liliana è diventata un simbolo, una rappresentazione autorevole della Repubblica e della Costituzione. La piazza è andata al di là delle aspettative sia per le presenze, che per il senso di comunità che ha trasmesso".

"Invierò una lettera, come sindaco di Pesaro e come uno dei promotori di quella piazza, ai presidenti di Camera e Senato e a tutti i gruppi parlamentari, per chiedere che il Parlamento candidi Liliana Segre per il premio Nobel per la pace 2020". "Le persone - osserva - hanno bisogno di simboli ed esempi positivi e il discorso sull'amore di Liliana è davvero un trattato universale. Del resto la sua battaglia contro l'odio e l'intolleranza, contro il razzismo e l'antisemitismo serve non solo all'Italia, ma al mondo. Ovunque i germi dell'intolleranza razziale o religiosa riemergono e i social sono diventati amplificatori degli odiatori seriali e strumento di propaganda delle forze neofasciste e neonaziste".





