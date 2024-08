VIAGGI A luglio nuovo record di passeggeri all'aeroporto di Bologna Aeroporto è nella polemica per disservizi e sovraffollamento

Il mese di luglio, in cui sono esplose le polemiche per i disservizi e le persone costrette a sedersi per terra per aspettare l'imbarco, è stato quello con il maggior numero di passeggeri nella storia dell'aeroporto Marconi di Bologna.



Hanno infatti superato, per la prima volta, quota 1 milione e 100 mila, arrivando a 1.115.299 unità, in crescita del 4,2% sullo stesso mese del 2023. A registrare gli incrementi maggiori sono stati i passeggeri su voli nazionali (289.779, +7,0% su luglio 2023), ma hanno registrato buoni risultati anche i passeggeri su voli internazionali (825.520, +3,3% su luglio 2023).

Crescono, in misura minore, anche i movimenti, a quota 7.676 (+2,8%), mentre è molto significativo l'incremento di merci trasportate per via aerea, pari a 4.338 tonnellate (+28,2%).

Nei primi sette mesi del 2024 i passeggeri complessivi del Marconi sono stati oltre 6 milioni, per l'esattezza 6.154.851, in aumento dell'8,9% sullo stesso periodo del 2023.

