A Maiolo i Vigili del Fuoco di Rimini si addestrano per rispondere alle emergenze

Gli interventi nelle calamità non si improvvisano. Per salvare vite bisogna essere preparati ad ogni evenienza. Terremoti e alluvioni hanno segnato la storia del territorio: Protezione civile e Vigili del Fuoco sanno bene che servono prontezza e capacità di reazione per garantire risposte efficaci. Le ultime emergenze insegnano. Ed è stata proprio l'Alta Valmarecchia - duramente colpita dall'alluvione di maggio – a fare da terreno di addestramento tecnico ai Vigili del Fuoco di Rimini. In questi giorni si sta svolgendo in località Maiolo, per manovre speleo alpino fluviale, con calata e recupero di gommone ed operatore da cavalcavia. All'addestramento è interessato tutto il personale già formato in precedenza tramite specifici corsi regionali. Attualmente al comando di Rimini vi sono 34 soccorritori fluviali, pronti a partire per chiamate di calamità su tutto il territorio nazionale.

