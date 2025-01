A Milano le ceneri degli animali domestici potranno essere sepolte con i padroni è vietata qualsiasi epigrafe riferita all'animale d'affezione

A Milano le ceneri degli animali domestici potranno essere tumulate nei cimiteri della città, all'interno della sepoltura in cui è già presente il proprietario. Il Comune di Milano dà così esecuzione alla legge regionale del 2022, e stabilisce procedure e requisiti per richiedere la sepoltura. Per volontà del defunto o degli eredi, cani, gatti, roditori, uccelli, pesci, tartarughe, conigli, criceti, furetti e tutti gli altri animali tenuti per compagnia o diletto, spiega Palazzo Marino, "senza fini produttivi, di lavoro o alimentari", potranno essere tumulati nei cimiteri milanesi accanto ai loro proprietari.

Sulla lapide del manufatto o della tomba di famiglia è vietata qualsiasi epigrafe riferita all'animale d'affezione e la collocazione sulla sepoltura di immagini che lo raffigurano. E' ammessa, invece, una fotografia del defunto insieme al suo animale. La condizione principale, prevista dalla Legge regionale, è che l'animale deve essere tumulato insieme o successivamente alla sepoltura del suo proprietario, nello stesso manufatto o tomba di famiglia.

