SOCIALE A Milano PizzAut, la prima pizzeria gestita da personale autistico Il progetto di inclusione sta avendo grande successo ed è partito da un gruppo di genitori: tra i fan Papa Francesco e il presidente Mattarella

Ama presentarsi come un gruppo di sognatori: e dev'essere stato un sogno iniziare da semplici genitori di ragazzi autistici e trasformarsi, nel novembre 2017, in un'associazione, PizzAut Onlus, che sensibilizza le istituzioni e la società civile sul tema della occupabilità delle persone autistiche, fino all'apertura della prima pizzeria in Italia gestita da personale autistico, che vanta tra i propri amici anche Papa Francesco e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La pizzeria a Milano è davvero un brillante esempio di come persone autistiche possano realizzarsi nel lavoro, interagire con gli altri, anche con chi arriva da molto lontano. Tutto è partito da Nico Acampora, papà di un bimbo autistico, che si è reso conto di come il figlio riusciva a impastare la pizza e a condirla con i giusti ingredienti: da lì è partito il grande progetto di inclusione, splendida opportunità per le persone autistiche ma anche per tutti noi.

Nel video le interviste a Lorenzo Bonacina, cameriere; Enrico Celeghin, dirigente volontario; Beatrice Tassone, cameriera

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: